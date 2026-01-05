BIST 11.670
Özel okul servis ve yemek ücreti zam oranı en fazla bu kadar olacak

TÜİK’in enflasyon verilerinin ardından özel okulların 2026-2027 dönemi ücret artış sınırları belli oldu. Yeni kayıt yaptıracaklar için yüzde 44'e yaklaşan zam tavanı belirlendi. Özel okulların 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için belirleyebileceği en yüksek artış oranları sınıflara göre farklılık gösteriyor.

Okul öncesi kademesi ile 1., 5. ve 9. sınıflara yeni başlayacak öğrenciler için ücretlerdeki artış tavanı yüzde 43,92 olarak saptandı. Eğitim kurumları, bu başlangıç sınıfları için açıklanan oranı geçemeyecek. Eğitimine aynı okulda devam eden ara sınıf öğrencileri için uygulanacak zam oranı yüzde 30,74 ile sınırlandırıldı.

Bunun yanı sıra, yemek ve servis ücretleri dışarıda bırakılmak üzere, diğer hizmet kalemlerinde yapılabilecek fiyat artışının üst sınırı yüzde 29,28 olarak tayin edildi. Özel öğretim kurumlarının bu belirlenen yasal sınırların üzerinde bir fiyatlama yapmasına izin verilmeyecek.

