Eğitimci Vildan Güney'den 3 ayları değerlendirin tavsiyesi

11 ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olan 3 aylar Recep ayı ile başladı. "Üç aylar, insanın kendi içine dönüp hangi tarafını beslediğini sorguladığı özel bir zaman dilimi sunar" diyen Yedi Renkli Çınar Okulları’nın 18 yıllık mesleki tecrübeye sahip Değerler Eğitimi Öğretmeni Vildan Güney, önemli tavsiyelerde bulundu.

İslam dünyasında manevi değeri yüksek 3 aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan döneme girildi.

Sadece ibadetlerin arttığı bir süreç olmanın ötesinde, 3 aylar, insanlara düşünmeyi kendini yeniden gözden geçirmeyi hatırlatması açısından önem taşıyor.

Üç aylara ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme İstanbul Yedi Renkli Çınar Okulları Değerler Eğitimi Öğretmeni Vildan Güney'den geldi.

Okulun sosyal medya hesabından videolu açıklama yapan Güney, 3 ayları işaret ederek bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Küçük tercihler, büyük yönler belirler"

Güney, davranışlarımızın tek bir nedenden değil; aile ortamı, sosyal ilişkiler, maruz kalınan dil ve bilinçli tercihlerle birlikte şekillendiğine dikkat çekiyor. Güney, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu büyük tabloda ise değişmeyen bir gerçek var: Küçük tercihler, büyük yönler belirler. Üç aylar, insanın kendi içine dönüp hangi tarafını beslediğini sorguladığı özel bir zaman dilimi sunar. Günlük koşuşturmanın bastırdığı iç sesi yeniden duymaya, niyetleri berraklaştırmaya ve alışkanlıkları hizalamaya fırsat verir. Çünkü insan, sadece şartların değil; her gün bilinçle seçtiği güzelliklerin toplamıdır. Siz bugün içinizde hangi duyguyu büyütüyorsunuz?”