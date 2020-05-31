Fenerbahçe'den bir gün içinde 10 transfer

Geçtiğimiz günlerde yüzde 35'lik bir küçülmeye gideceği açıklanan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda bir gün içinde 10 imza atıldı.

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Fenerbahçe Kulübü Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, "Takım bütçesi yükümüzü 1 milyon dolar altı seviyesine çekebileceğiz. Yeni sezon yüzde 35 civarında küçülen takım bütçemiz ve yükümüz, bu sezon da yine aynı oranda küçülmeye devam edecek. Önümüzdeki sezon da yüzde 35 küçüleceğiz. Bu rakamları geçmiş yıllarla kıyasladığınız zaman, son 15 yıldaki en düşük takım bütçesine sahip olacağımız söylenebilir" sözlerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, daha önce açıklanan 2020-2021 sezonu hedefleri ve bütçesi kapsamında kadro planlanmasını tamamladı ve transferleri bir bir açıkladı.

4 yeni transfer, 5 sözleşme uzatma

Gün içinde 10 imza duyuran Fenerbahçe'de Kia Vaughn, Satou Sabally, Kayla McBride ve Jasmine Thomas transfer edildi.

Cecilia Zandalasini, Kiah Stokes, Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut ve Tuğçe Canıtez ile sözleşme uzatıldı.

Takım koçu kaldı

Sarı-lacivertlilerde takım koçu Victor Lapena'nın da sözleşmesinin uzatıldığını açıklandı.