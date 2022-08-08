Fenerbahçe Ümraniyespor (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de açıyor. Sarı-Lacivertliler bugün oynanacak karşılaşmada Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk ediyor. Jorje Jesus'lu Fenerbahçe taraftarı önünde rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor. Reçep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor ise deplasmanda sürpriz arayacak. Peki Fenerbahçe Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ve öne çıkan bilgileri haberimizde..

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FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE 0-0 ÜMRANİYESPOR

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Fenerbahçe - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Emre Mor, Zajc, Lincoln, Valencia, King

Ümraniyespor: Serkan, Mert, Glumac, Allyson, Lenjani, Sackey, Mrsic, Onur Ayık, Geraldo, Del Valle, Bettaieb

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde.

Jesus, ligdeki ilk maçına çıkacak

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Jesus yönetiminde Avrupa kupalarında 3 maç yaptı

Fenerbahçe, Jesus'un teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde 2-1 mağlup olmuştu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertli ekip, Slovacko'yu taraftarları önünde 3-0 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti.

Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski de, Jesus'un görev vermesi halinde Kadıköy'deki ilk maçta taraftarla buluşacak.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli ekibin dünkü idmanında bireysel çalışan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin yarınki maçın kadrosunda olması beklenmiyor.

Ümraniyespor, Süper Lig'deki ilk maçını oynayacak

Süper Lig'in yeni İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor da, ligdeki ilk heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak.

Ümraniyespor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplarken, aynı puana sahip lider MKE Ankaragücü'nün ardından 2. sırada yer alarak bu sezon için Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, son olarak Hatayspor'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve Bursaspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken, 21 yaşındaki Gürcü orta saha Gagnidze'yi ise satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.