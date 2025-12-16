BIST 11.332
Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi! Rıdvan Dilmen'den bomba transfer iddiası: Görüştüklerini biliyorum

Fenerbahçe Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirirken çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca (2), Mert Müldür ve Marco Asensio'nun golleriyle rakibini 4-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Sports Digitale ekranlarında maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, hem sahadaki oyunu hem de ocak ayı transfer harekatını değerlendirdi.

"Fenerbahçe manşetim şu..."

Teknik direktör Tedesco'nun ligi ve takımı tanıdıkça hatalarından döndüğünü belirten Dilmen, Fenerbahçe'nin yükselişini şu sözlerle özetledi:

"Tedesco yeni bir ülke, yeni bir ligde takımı tanımaya çalışıyor. Her geçen hafta hatasından dönebiliyor. Kendisi de bunu inkar etmiyor. Fenerbahçe manşetim şu: Oyunu değiştirdi, oyuncuları değil. Bu oyuncuların oynaması gereken oyunu Başakşehir maçından beri oynatıyor."

"Yüzde bir milyon o bölgeye oyuncu alınacak"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin devre arası transfer stratejisi hakkında da çok net konuştu. Fred'in performansına rağmen orta sahaya takviye yapılacağını belirten usta yorumcu, şu ifadeleri kullandı:

"Transfer felsefesi değişecek. Bütçeler çok önemli. Lewandowski tamam, kim hayır der? Sörloth'a kim hayır der? Ama bütçeler de lazım. Şimdi kafasında 8 numara transferi, Fred'in performansından dolayı biraz yumuşadı gibi. Ama yüzde bir milyon o bölgeye oyuncu alınacak gibi gözüküyor."

"Görüştüklerini biliyorum"

Dilmen, yönetimin Barcelona'nın Polonyalı gol makinesi Robert Lewandowski için temasta olduğunu öne sürdü.

Dilmen, "Aslında reçete belli. Yönetim de mutlaka izliyordur, görüşüyorlardır. Hatta Barcelona'yla görüştüklerini biliyorum. Ama kolay bir şey değil, Laporta falan... Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde, ligde Real Madrid'le çekişme içindeler" diyerek transferin zorluğunu ancak girişimin gerçekliğini vurguladı.

"Fenerbahçe nisan ayını görür"

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki geleceği hakkında da umutlu konuşan Dilmen, "Avrupa kupalarında inşallah Fenerbahçe nisanı görecek en az. Kupa trafiği de başlıyor, kadro derinliği önemli" dedi.

