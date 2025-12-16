Trump: Şara’ya hâlâ güveniyorum

Trump, Suriye’de 13 Aralık’ta 2 ABD askeri ile 1 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiği saldırının ardından, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya güveninin sürdüğünü açıkladı. Trump, saldırının Şara ile bağlantılı olmadığını savunurken, IŞİD'e karşı sert karşılık verileceğini söyledi. Gazze’de uluslararası istikrar gücüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, gücün fiilen çalıştığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Meksika Sınır Savunma Madalyası takdim töreni sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suriye’de ABD askerlerinin ölümüne yol açan saldırının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya güveninin sürüp sürmediği sorulan Trump, “Evet hala güveniyorum.” yanıtını verdi.

Trump, saldırının Şara ile bağlantılı olmadığını belirterek, “Bu, Suriye'nin gerçekten çok fazla kontrol edemedikleri bir kısmı. Sürpriz oldu, bu konuda (Şara) çok üzgün. Bunun üzerinde çalışıyor, güçlü bir adam.” ifadelerini kullandı.

“IŞİD'i SERT BİÇİMDE VURACAĞIZ”

Saldırının terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğunu vurgulayan Trump, ABD’nin buna karşılık olarak “IŞİD'i sert bir şekilde vuracaklarını” söyledi. ABD askerlerinin Suriye’de bulunma gerekçesine ilişkin soruya ise, “Çünkü Orta Doğu'da barışın sağlanmasını ve devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz.” yanıtını verdi.

Trump, Suriye’de asker bulundurmanın bu çabanın bir parçası olduğunu ifade ederek, söz konusu coğrafyanın “dünyanın zorlu bir bölgesi” olduğunu dile getirdi. Açıklamasında, “(Beşar) Esad'dan kurtulduk, gerçekten kötü olan ve Orta Doğu'da barışın önünde engel olan diğer insanlardan kurtulduk.” sözlerine de yer verdi.

GAZZE’DE ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ DEĞERLENDİRMESİ

ABD Başkanı Trump, Gazze’de uluslararası istikrar gücünün ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin soruya, “Bence bir biçimde zaten faaliyette. Zaten çok güçlü bir biçimde çalışıyor.” yanıtını verdi.

Uluslararası İstikrar Gücü’ne daha fazla ülkenin katılacağını belirten Trump, “İstediğim kadar asker gönderecekler.” dedi. Orta Doğu’da bulunmadıkları halde bölgede barışın sağlanmasını isteyen ülkeler olduğunu ifade eden Trump, bu ülkelerin de istikrar gücüne katılmak istediklerini söyledi ve bunun kendisi için “oldukça şaşırtıcı” olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

13 Aralık’ta Suriye’de düzenlenen silahlı saldırıda 2 ABD askeri ile 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Washington yönetimi saldırının IŞİD bağlantılı olduğunu belirtirken, bölgedeki güvenlik ve siyasi dengeye ilişkin tartışmalar sürüyor.