Türkiye'de kasımda konut satışı azaldı! TÜİK'in verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100'e geriledi.

İstanbul en çok konutun satıldığı il

İstanbul, 24 bin 234 ile kasımda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili, 12 bin 706 konut satışıyla Ankara, 8 bin 540 ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin olarak sıralandı.

Konut satışları, ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak, 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşti.