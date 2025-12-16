Gain medya kimin sahibi Selahattin Aydın kimdir? Gain ne demek anlamına bakın

GAİN medyaya el konulmasının ardından sahibi merak konusu oldu. GAİN medya dijital içerik üreten bir kurum. Gözde Akpınar tarafından kurulan GAİN medyanın son sahibi Selahattin Aydın'dır. Selahattin Aydın Anahat Holding A.Ş.'nin sahibi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN MEDYA başta olmak üzere bağlı şirketlere 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları ile operasyon düzenlendi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada TMSF'nin kayyım olarak atandığı belirtilerek şirketin sermayesindeki artışın olağan akışa aykırı olduğunu vurgulandı. Açıklamada elde edilen deliller doğrultusunda, şüpheliler Berkin KAYA, Barbaros Reşat GÜLCAN ve GAİN medyanın sahibi Selahattin AYDIN’ın yakalanması kararı verildiği bildirildi.

GAİN medyanın sahibi kimdir?

GAİN, Türkiye merkezli bir dijital içerik platformudur. Gözde Akpınar tarafından kurulan GAİN platformu, 30 Aralık 2020 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Başlangıçta mobil kullanıcıları hedefleyen kısa ve seri formatlardaki içeriklerle öne çıkan GAİN, zamanla özgün diziler, belgeseller ve güncel programlar üretmeye başlamıştır. Platform, kısa sürede 2 milyon kullanıcıya ulaşarak dikkat çekmiştir. GAİN, “Ayak İşleri”, “Hamlet”, “Cezailer” ve “10 Bin Adım” gibi orijinal yapımlarla öne çıkmış; ayrıca BBC Studios iş birliğiyle uluslararası dizileri de izleyicilere sunmuştur. Nisan 2023'te GAİN'in tüm hisseleri, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Rams Türkiye Grubu tarafından satın alınmıştır. Satın alma sürecinin ardından Gözde Akpınar, 1 Haziran 2023'e kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüş ve sonrasında platformdan ayrılmıştır.

GAİN Medya 21 Şubat 2025 tarihinde Anahat Holding A.Ş. Selahattin Aydın tarafından satın alınmıştır. Selahattin Aydın, aynı zamanda GAİN’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmaktadır.

GAİN ne demek anlamı?

GAİN bir kısaltma. Güzel Ahlak İyi Niyet kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.