Galatasaray'ın Icardi planı belli oldu! Yönetimden sadece tek bir şart...

Sarı-kırmızılılar, geleceği belirsiz olan yıldız golcüsünü takımda tutmak istiyor. 32 yaşındaki forvete önümüzdeki günlerde maaşında indirim yapma şartıyla 1 yıllık kontrat önerilecek. Antalya’da golünü atan tangocu, geçtiğimiz günlerde veda sinyali vermişti.

Galatasaray'da Mauro İcardi’nin geleceği, gündemin bir numaralı maddesi haline geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin 32 yaşındaki yıldız forvetle ilgili planına SÖZCÜ ulaştı. Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, sezon sonu mukavele süresi bitecek olan İcardi’yi 1 yıl daha takımda tutmanın hazırlığı içinde. Ancak yönetimin bir şartı var. İcardi’den 10 milyon Euro’luk maaşında ciddi bir indirim yapması istenip, 1 yıllık yeni sözleşme önerilecek. Tangocu eğer 5 milyon Euro bandında yeni maaşı kabul ederse imzaların atılması bekleniyor.

AZ SÜREDE ÇOK İŞ

Icardi geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir mesajla veda sinyalleri vermişti. Arjantinli yıldız, “Burada olduğum anların tadını çıkarın” ifadesini kullanmıştı. İtalyan basınında İcardi’nin Milan ile görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyor. Antalyaspor deplasmanında oyuna sonradan girip, yine klas bir gole imza atan usta forvet, bu sezon az süre alsa da toplamda 8 kez ağları havalandırdı. Mauro İcardi, kadroda olduğu 21 maçın sadece 6’sında sahaya ilk 11’de çıktı.

