Öcalan 'Gülistan bir fotoğrafımızı çek!' dedi, MHP'li Feti Yıldız 'Hayır' dedi iddiası

Gazeteci Talat Atilla, AK Parti DEM Parti ve MHP’li üç üyeden oluşan komisyon heyetinin, İmralı’da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin çok konuşulacak bir iddiayı paylaştı.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki AK Parti-MHP-DEM üyelerinin, İmralı'da Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları tartışılmaya devam ediyor.

Gazeteci Talat Atilla, görüşmeye ilişkin çarpıcı bir iddiayı yazısında böyle aktardı:

(...)Aldığım bilgilere göre, görüşmenin sonuna doğru Abdullah Öcalan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit’e dönerek, “Gülistan, bir fotoğrafımızı çek beraber” dedi.

Bu cümle, aslında görüşmenin sembolik olarak da kayıt altına alınması isteğinin açık bir ifadesiydi.

Ancak bu öneri, masadaki herkes için kabul edilebilir değildi. MHP’nin en kritik isimlerinden biri olan Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bu sözlere anında karşılık verdi: “Fotoğraf olmaz. Haydi kalkıyoruz. Görüşmemiz zaten bitmişti...”

Bu cümle, yalnızca bir fotoğrafın reddi değil; görüşmenin çerçevesine çekilen siyasi bir sınırdı.

Aktarılanlara göre Öcalan, bu çıkış karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı ve sadece “Peki” demekle yetindi.

Ve böylece görüşme, tek bir kare bile çekilmeden sona erdi."