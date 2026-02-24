Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonları Trio'da konuşuldu: Penaltı verilmeliydi

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında fırsat teptiği 1-1'lik Kasımpaşa maçının çartışmalı pozisyonları yayıncı kuruluşun Trio programında değerlendirildi. Fenerbahçe'nin golünde ofsayt olmadığı belirtilirken, eski hakemlerden Deniz Çoban, temas sonucu yerde kalan Nene'nin pozisyonu için "Burada bir penaltı verilmesinin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum." dedi.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın hakemi Yasin Kol'un kararları çok tartışıldı.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, kritik maçta çalınan düdükleri yorumladılar.

TALISCA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Pozisyonda bana göre temas yok. Talisca hakemi yoklamış. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Kasımpaşalı oyuncudan diziyle bir temas görüyorum. Ama kesinlikle bir ihlal söz konusu değil.

Deniz Çoban: Bu bir aldatma. Aldatma kararı verilseydi çok daha doğru olurdu.

DIABATE'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Penaltılık bir ihlal söz konusu değil. Ayak topla buluşamıyor rakibine geliyor. Futbol içinde bir çarpışma. İhlal yok.

Bahattin Duran: Diabate gelip ayağını Nene'ye temas ettiriyor. Bir ihlal söz konusu değil.

Deniz Çoban: Nene gelip o teması yapsa penaltı düşünülebilirdi ancak ihlal yok. Devam kararı doğru.



NENE'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYON PENALTI MI?

Bahattin Duran: Kasımpaşalı oyuncunun sağ ayağıyla Nene'ye bir teması var. Benim fikrime göre penaltı değil ama bu yoruma açık bir pozisyon, hakem bunu bu şekilde görüp teması yeterli sayıp penaltı diyebilir. Ancak bence penaltı için yeterli değil.

Bülent Yıldırım: Frimpong'un ayağı Nene'ye temas ediyor bunu görüyoruz. Bu haliyle bu çok düşük bir kontak. Hakemin devam kararı yerinde.

Deniz Çoban: Burada sizden ayrılıyorum. Kasımpaşalı oyuncu Nene'nin ayağına temas edince Nene'nin bir sonraki hamlesini etkilediğini düşünüyorum. Burada bir penaltı verilmesinin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

Bahattin Duran: Mert Müldür ofsayt pozisyonunda ancak top ona çarpmıyor. Top rakip oyuncusuna çarparak giriyor. Kesinlikle Mert'in müdahalesi yok. Karar doğru gol nizami.

Bülent Yıldırım: Bence de ihlal söz konusu değil. Karar doğru.

Deniz Çoban: Ben de aynı gerekçelerle karar doğru diyorum.

MUSTAFA ÇULCU: POZİSYON PENALTIYDI

Öte yandan Nene'nin pozisyonunu yorumlayan Sabah yazarı eski hakem Mustafa Çulcu penaltı olduğu görüşünde. Sabah gazetesindeki yazısında Çulcu, "31'de Nene topu çekti, Frimpong geç kaldı, Nene'nin ayağına dikkatsiz, temasla düşürdü, pozisyon penaltıydı, 'devam' dedi. VAR inceliyor, eli kulağa götürme jesti ile seyircinin gazını alma eğilimi gereksiz. Bu pozisyona VAR karışmaz. Sahada penaltı verilir veya verilmez. Frimpong'un Nene'ye kontrolsüz hareketi net sarı ama vermedi. İmdadına 4. hakem yetişti." ifadelerine yer verdi.