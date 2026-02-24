BIST 14.062
Hatay’da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 6 katlı binada çökme meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'ndeki apartmana ilişkin yasal sürecin tamamlanmasıyla yıkım kararı alındı.

Ekipler, 20 Şubat'ta iş makinesiyle 6 katlı binanın kontrollü yıkımına başladı.

Çalışmalara akşam saatlerinde ara verilmesinin ardından yapıda çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk incelemesinde enkazda kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Çökme sırasında apartmanın yanındaki bir binada hasar oluştu.

