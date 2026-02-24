Anadolu Isuzu’nun yeni lodeli Grand Toro XL İspanya’da yılın lidibüsü seçildi

Anadolu Isuzu, modern tasarımı ve ileri teknolojisiyle öne çıkan yeni Grand Toro XL modeliyle İspanya’da “2026 Yılının Midibüsü” ödülüne layık görülerek ihracattaki rekabet gücünü bir kez daha kanıtladı.

Abone ol

Madrid’de düzenlenen Yılın En İyi Ticari Araçları Ödül Töreni’nde, Viajeros ve Transporte 3 (Grupo Editec) dergileri tarafından verilen prestijli ödül, Anadolu Isuzu’nun İspanya distribütörü ITT ISUZUBUS adına Satış Müdürü Álvaro Fillat Murt’a takdim edildi.

Anadolu Isuzu’nun uluslararası pazarlarda izlediği güçlü büyüme stratejisi, yerel distribütörlerle yürütülen yakın işbirlikleri ve inovatif çözümleri, markanın ihracattaki ivmesini artırarak Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda tercih edilen bir marka olmasını sağlıyor.

Kısa ve orta mesafeli servis hizmetleri, turizm ve havaalanı taşımacılığı için ideal

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, elektrikli araçlarla geleceğe yatırım yaparken, içten yanmalı motorlu modelleriyle bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Anadolu Isuzu bu kapsamda tanınmış modeli Grand Toro'yu, özel ihtiyaçları karşılamak üzere yeniden ölçeklendirip yeni özellikler ekleyerek Grand Toro XL’ı geliştirdi. Yeni Grand Toro XL’da yolcu kapasitesi 41'e çıkarıldı, bagaj kapasitesi artırıldı. Kısa ve orta mesafeli servis hizmetleri, turizm ve havaalanı taşımacılığı için ideal olan araç, düşük emisyonlu çevre dostu motoru, gelişmiş güvenlik gibi özellikleriyle rakiplerinden ayrılıyor.

İspanya’da, sektörün önde gelen profesyonelleri ve yük ve yolcu taşımacılığı şirketlerinin operatörleri tarafından verilen Yılın En İyi Ticari Araçları Ödüllerinde modeller, tamamı karayolu taşımacılığı alanında çalışan 886 üyeli jüri tarafından değerlendirildi.