TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasi partileri ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilere yönelik ziyaret programı başlatıyor.

Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilere yönelik ziyaret programı gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 24 Şubat Salı günü saat 12.00’de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), saat 15.30’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve saat 16.30’da Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Meclis gruplarını ziyaret edecek.

Kurtulmuş, 25 Şubat Çarşamba günü ise saat 15.00’te Yeni Yol Partisi, saat 16.00’da da Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Meclis gruplarıyla bir araya gelecek.

Ziyaretlerde Meclis gündemine ilişkin başlıklar ve siyasi partiler arası istişarenin ele alınması bekleniyor.

