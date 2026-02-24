Fenerbahçe'de kara bulutlar dolaşıyor Tedesco kötü haberi verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından yaptığı açıklamada "Çağlar ve Oosterwolde bir süre olmayacak. Ederson ve Talisca'nın da sakatlıkları var." dedi. Tedesco, çalışmalarına rağmen ortalardan çok gol yediklerini söyledi.

Abone ol

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, rakiplerinin orta açmasına daha az müsade etmeleri gerektiğini belirtti.

Son dakikalarda yedikleri golde rakip kalecinin diyagonal bir pas attığını hatırlatan Tedesco, "Bizim problemimiz bu. Yapılan ortalardan çok gol yiyoruz. Çok fazla gol yiyoruz ortalardan. Biz bunu konuşuyoruz, çalışıyoruz ama sahaya gelince bunu yapamıyoruz. Her ortayı durdurmak tabi kolay değil ama ortayı engellemek için her şeyi yapmamız gerekiyor. Yazık oldu bugünkü sonuç ama işin gerçeği bu. Problem ortayı yaptırmamız oldu." diye konuştu.

İkinci yarıya başlarken kendilerini değişiklik yapmak zorunda hissettiklerini anlatan Tedesco, şöyle devam etti:

"Bizim ilk başta yaptığımız plan ikinci yarıya başlarken Talisca ve Nene'yi birlikte oynatmaktı. İkinci yarıya başlarken sistem değiştirmek zorunda kaldık. İki forvet olarak kendileriyle oynamak istedik. Devrede 2 değişiklik hakkımızı kullanmak zorunda kaldık. Dolayısıyla bu şekilde karar vermek zoırunda kaldık. Oyuncu değişikliklerini erken kullanmak, istediğimiz değişiklikleri yapamamamıza neden oldu. Baştaki fikrimiz Kerem'i son bölümde oyuna sokmaktı ama değişiklik hakkınız dolduğunda sizler için kolay olmuyor."

Takımda birçok sakat oyuncu olduğunu aktaran Tedesco, "Çağlar ve Oosterwolde bir süre olmayacak. Ederson ve Talisca'nın da sakatlıkları var. İçinde bulunduğumuz durum bu ama yapmamız gereken mevcut koşulda elimizden gelenin en iyisini yapmak. Milli araya kadar çözüm bulmamız ve puanlar almamız gerekiyor. Oyuncularıma da söyledim, saklanamayız. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz dedim oyuncularıma. Hayal kırıklığı normal ama oyuncularıma şunu söyledim kafamızı kuma gömmememiz gerekiyor. Ben trenin lokomotifi olarak bu gücü oyuncularıma vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Sonuna kadar savaşmaya devam edeceklerini vurgulayan Tedesco, şunları kaydetti:

"Şu an 6-7 sakatımız olabilir ama bizler için fark etmez. Bu işimizin bir parçası. Kolay değil bu oyuncuları kaybetmek ama sözünü veriyorum bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlar da mücadelemizi görüyor, bizlerin birlik olması gerekiyor. Son döneme kadar işler iyi gidiyordu ama son birkaç haftadır enerji seviyesinde sıkıntı yaşıyoruz. Milli araya kadar hayatta kalacağız, üstesinden geleceğiz. Milli aradan sonra Alvarez, Skriniar ve bugün sakatlananlar dönecek. İstesek biz de ağlayabilirdik bu durumları dile getirip ama inancım o ki bizler güçlüyüz. Bardağın dolu tarafını görmeniz gerekiyor."

İkinci yarı 3-5-2 formasyonuna döndüklerini ve futbolcuların bunu iyi karşıladığını aktaran Tedesco, "İki sakatlık sonrası hala 4'lü oynamaya devam ettik. Matteo ve Yiğit stoper oynadı. Matteo 6 gibi hareket etti sahada bu beni biraz endişelendirdi çünkü rakibe boşluk verebilirdik. İkinci yarı sistemi değiştik hiç bir zaman çalışmamıştık 3'lü üzerinde ama oyuncuların bunu sahada iyi şekilde uyguladığını gördük. 3-5-2'de baskılı oynadık golü de bulduk ama bu maçı kazanmamış olmamız bizim için çok üzücü. Şartları düşününce bu maçı kazansak sezonun en güzel galibiyeti olurdu." şeklinde görüş belirtti.

Problemin santrfordan kaynaklanmadığını aktaran Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elimizde çok fazla çözüm var, bu konuda problemimiz yok. Neredeyse her maçta gol atıyoruz. Normal koşullarda 1 gol maçı kazanmak için yetmeli. Dolayısıyla konu forvet değil. Kazanamayınca eleştiri olur ve bununla başa çıkmanız gerekir. Geriye değil ileriye bakmanız gerekir. Çok fazla maç oynadık. Geldiğimden beri 34 maç oynadık. Çok fazla gerginlik, stres ve seyahat oldu. Bugün zemin kaygandı. Ederson da kaydı ve 3 hafta oynamayacak. Avrupa'da Tarık ile oynayacağız. Talisca ve Jayden da sakatlık yaşadı. Futbol bu, bu tarz şeyler oluyor futbolda. Ben durumdan kaçmam, bizim yapmamız gereken şey birlik olmak ve çözüm üretmek. Çok fazla şans bulamayanlar şans bulacak bu dönemde. Önemli olan mentalitemizin düşmemesi milli araya kadar. Ondan sonra iyi mentalde kalmak çok önemli. İşimiz bunu sağlamak olacak."