Faruk Acar, Hadi Özışık’a konuştu: AK Parti'ye geçiş talepleri CHP’den geliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP’li belediye başkanlarının AK Parti’ye geçiş taleplerinin parti yönetiminden değil, doğrudan başkanlardan geldiğini söyledi. Hadi Özıdşık'a konuşan Acar, iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu belirterek, geçiş süreçlerinin il başkanlıkları ve teşkilatlar üzerinden titizlikle yürütüldüğünü ve uygun görülmesi halinde kamuoyuna açıklandığını ifade etti.

TV100’de yayınlanan Eşit ağırlık programında Gazeteci Hadi Özışık’ın, Faruk Acar'a “Gayriresmi de olsa herhangi bir ilde ‘Belediye başkanı bize geçecek mi, böyle bir belediye başkanı var mı?’” sorusu üzerine Acar, “Gayriresmi de olsa böyle bir şey sadece dedikodudan ibarettir. Partimize geçmek, katılmak isteyen belediye başkanları oluyor. İl başkanlıklarımıza, yerel yönetimler ve teşkilatlara bilgi veriliyor, ilgileniliyor ve Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Çok ince eleyip sık dokunan bir süreç söz konusu.” ifadelerini kullandı.

Acar ayrıca, bölgede sevilen ve sayılan bir isim olup olmadığı, adı herhangi bir şaibeye karışıp karışmadığı ve gelme gerekçeleri gibi unsurların değerlendirildiğini belirterek, “Kişi ve o ildeki yerel dengeler ile dinamikler de destekliyorsa bu geçişler olumlu bir şekilde sonuçlanıyor ve rozetleri takılarak zaten kamuoyuyla paylaşılıyor.” dedi.