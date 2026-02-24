BIST 14.062
Hadise, tepkilerin ardından UNICEF ile bağını sonlandırdı

UNICEF'in Ramazan ayına özel bağış videosuyla gündeme gelen Hadise, sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından UNICEF ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı Hadise, yayınladığı son video ile gündeme bomba gibi düştü.

UNICEF için Ramazan ayına özel bir video çeken Hadise, Türkiye'yi yardıma muhtaç ülkeler kategorisine koydu.

Hadise'nin, "Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'ya, çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor." ifadesi, sosyal medyada defalarca tepkiyle paylaşıldı.

Gelen tepkilerin üzerine bir açıklama yayınlayarak ülkesini çok sevdiğini belirterek yanıt veren Hadise'den yeni bir açıklama daha geldi.

"UNICEF'LE BAĞIMI SONLANDIRDIM"

Hadise, UNICEF ile olan bağını sonlandırdığını duyurdu.

"DESTEKLERİMİ BAĞIMSIZ OLARAK SÜRDÜRECEĞİM"

Şarkıcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Dünkü açıklamamın üstüne birkaç şey daha eklemek istiyorum. Mesajlarınızı ve yorumlarınızı dikkatle okuyorum; tepkilerinizi görüyor ve sizi anlıyorum. Saygı duyuyorum.

Kadınların, çocukların, tüm insanların ve tüm canlıların yaşam hakkı için yıllardır sergilediğim duruşu herkes biliyor. Bu duruşumdan asla taviz vermedim, vermeyeceğim. Yardım kampanyaları konusunda bundan sonra çok daha hassas ve titiz hareket edeceğimi özellikle belirtmekle birlikte artık UNICEF ile bağımı sonlandırdığımı da sizlerle paylaşmak isterim.

Bu mübarek Ramazan ayında, başta Gazze olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan çocuklara desteklerimi tamamen bağımsız olarak sürdürerek elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

