Korgo şirketi FedEx gümrük vergileri kararı sonrası harekete geçti

ABD merkezli kargo ve lojistik şirketi FedEx, ABD Yüksek Mahkemesinin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açtı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Şubat 2025'ten bu yana Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulanan tarifeler nedeniyle şirketin maddi zarara uğradığı belirtildi.

Dilekçede, şirketin bugüne kadar tahsil edilen vergilerin yasal faiziyle iade edilmesini talep ettiği kaydedildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

