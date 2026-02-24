Ahmet Çakar canlı yayında çıldırdı! Tedesco'ya zehir zemberek sözler: Yemin ediyorum...

Mücadelenin 90+5. dakikasında Marco Asensio'nun attığı golle 1-0 öne geçen ve 3 puanı cebine koyduğunu düşünen Fenerbahçe, son saniyelerde büyük bir şok yaşadı. Kasımpaşa, pes etmeyerek 90+11. dakikada Allevinah'ın ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve Kadıköy'den altın değerinde bir puan çıkardı.