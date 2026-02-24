Ahmet Çakar canlı yayında çıldırdı! Tedesco'ya zehir zemberek sözler: Yemin ediyorum...
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Kasımpaşa ile 90+11'de yediği golle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın maçın ardından Tedesco için söyledikleri geceye damga vurdu.
Mücadelenin 90+5. dakikasında Marco Asensio'nun attığı golle 1-0 öne geçen ve 3 puanı cebine koyduğunu düşünen Fenerbahçe, son saniyelerde büyük bir şok yaşadı. Kasımpaşa, pes etmeyerek 90+11. dakikada Allevinah'ın ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve Kadıköy'den altın değerinde bir puan çıkardı.
Tedesco'ya zehir zemberek sözler
Fenerbahçe'nin son saniyede yediği bu golün ve kaybedilen kritik 2 puanın ardından ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, teknik direktör Domenico Tedesco'yu adeta topa tuttu. İtalyan asıllı Alman hocanın taktiksel hamlelerini sert bir dille eleştiren Çakar, canlı yayında çok konuşulacak ifadelere imza attı.