BIST 14.062
DOLAR 43,85
EURO 51,68
ALTIN 7.290,25
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere sahur ikramları dağıtılıyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere sahur ikramları dağıtılıyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, gece ders çalışmak ve çeşitli kaynaklardan faydalanmak isteyenlere sahurda ikramlarda bulunuluyor.

Abone ol

Başkentte 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneye gelenler, gece saatlerinde de ders çalışmaya devam ediyor.

Ziyaretçiler, kütüphanede 5 milyondan fazla basılı eserin yanı sıra elektronik kaynak bakımından zengin içeriklere de ulaşabiliyor.

Kütüphane çalışanları, ramazan dolayısıyla ziyaretçilere sahur vaktinde ücretsiz çay, kahve, su ve kek ikramında bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere sahur ikramları dağıtılıyor - Resim: 0

"Bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyoruz"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammet Fatih Öz, "Ramazan ayında Millet Kütüphanesi'ne geliyoruz. Burada sahurumuzu yapıp derslerimizi çalışıyoruz. Bizim için böyle daha verimli oluyor. Kahve, çay gibi içecekler de ücretsiz, bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere sahur ikramları dağıtılıyor - Resim: 1

Ankra Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Seyfi Çetin de uygulamanın öğrenciler için verimli olduğunu dile getirdi.

Sahurda yapılan ikramlar, ramazan ayı boyunca devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Uyuşturucu baronu El Mencho nasıl öldürüldü? Sevgili detayı
Uyuşturucu baronu El Mencho nasıl öldürüldü? Sevgili detayı
Fenerbahçe'de kara bulutlar dolaşıyor Tedesco kötü haberi verdi
Fenerbahçe'de kara bulutlar dolaşıyor Tedesco kötü haberi verdi
Korgo şirketi FedEx gümrük vergileri kararı sonrası harekete geçti
Korgo şirketi FedEx gümrük vergileri kararı sonrası harekete geçti
Trump'tan ABD Genelkurmay Başkanı, İran'la savaşa karşı iddiasıyla ilgili açıklama
Trump'tan ABD Genelkurmay Başkanı, İran'la savaşa karşı iddiasıyla ilgili açıklama
Anadolu Isuzu’nun yeni lodeli Grand Toro XL İspanya’da yılın lidibüsü seçildi
Anadolu Isuzu’nun yeni lodeli Grand Toro XL İspanya’da yılın lidibüsü seçildi
Moskova'da tren istasyonu yakınındaki patlama
Moskova'da tren istasyonu yakınındaki patlama
TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasi partileri ziyaret edecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasi partileri ziyaret edecek
Hadise, tepkilerin ardından UNICEF ile bağını sonlandırdı
Hadise, tepkilerin ardından UNICEF ile bağını sonlandırdı
Hatay’da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü
Hatay’da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü
Eylem Tok ve Bülent Cihantimur hakkında istenen ceza belli oldu
Eylem Tok ve Bülent Cihantimur hakkında istenen ceza belli oldu
Mesut Özarslan’dan şok çıkış: Allah Mansur Bey’i CHP’den kurtarsın
Mesut Özarslan’dan şok çıkış: Allah Mansur Bey’i CHP’den kurtarsın
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, öğrenci yurdunda iftara katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, öğrenci yurdunda iftara katıldı