"İki haftada 400 erkekle birlikte oldum" demişti! O kadından olay yaratacak açıklama
Sosyal medyada sıra dışı deneyleriyle adından söz ettiren yetişkin içerik üreticisi Bonnie Blue, geçtiğimiz haftalarda 12 saat içinde 1057 erkekle birlikte olduğunu iddia etmişti.
Sosyal medyada sıra dışı deneyleriyle adından söz ettiren yetişkin içerik üreticisi Bonnie Blue, geçtiğimiz haftalarda 12 saat içinde 1057 erkekle birlikte olduğunu iddia etmişti.
Son olarak iki haftada 400 erkekle korunmadan birlikte olduğunu açıklayan Blue bu kez de hamile olduğunu duyurunca herkes bebeğin babasının nasıl bulunacağını sorgulamaya başladı.
Bonnie Blue, YouTube üzerinden yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurdu.
Bonnie Blue, iki haftada 400 erkekle korunmasız ilişki yaşadığını iddia etti.
Bonnie Blue'nin hamileliği, Londra'da bir klinikte yapılan ultrason kontrolüyle doğrulandı ve tek bebek taşıdığı anlaşıldı.