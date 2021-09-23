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Fenerbahçe Giresunspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'u konuk ediyor. Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini Başakşehir'e karşı alan Kanarya, rakibini yenerek Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendirmek istiyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Karadeniz ekibi ise Kadıköy'de sürpriz peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 20.00'de başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor ve müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Başakşehir'e karşı alan Kanarya, rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi. 1 puanla 19. sırada bulunan ve henüz ligde galibiyet alamayan Giresunspor ise zorlu deplasmanda sürpriz arıyor.

Fenerbahçe: 2 - 0 :Giresunspor
(İkinci yarı oynanıyor)

64' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Mesut Özil'in golü ile maçta farkı ikiye çıkardı! Sağ kanatta yapılan baskı sonucunda topla buluşan Mergim Berisha bekletmeden pasını ceza alanındaki Mesut Özil'e aktarıyor. Mesut Özil'in topu düzelterek altıpas önünden yaptığı vuruştan ilk pozisyonda kalesini terk eden Onurcan Piri yetişemeyince meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

40' PENALTI KAÇTI! Mert Hakan Yandaş'ın, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösteriyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Ibrahima Balde'nin vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinden geri geliyor.

3' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun golü ile maçta öne geçti! Bright Osayi-Samuel'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Diego Rossi'nin bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Ferdi Kadıoğlu arka direkte gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Onurcan Piri'nin yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz (Novak), Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Crespo), Ferdi Kadıoğlu (Muhammed Gümüşkaya), Mesut Özil, Rossi (Berisha), Valencia

Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich (Emre Taşdemir), Traore (Umut Nayir), Pelupessy (Suleymanov), Diabate (Erol Can Akdağ), Flavio, Sergio, Balde (Doukara)

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