Fenerbahçe - Aston Villa / Canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Aston Villa ile kozlarını paylaşıyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Premier Lig temsilcisi Aston Villa'yı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler ilk 8 yolunda güçlü rakibine karşı 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Domenico Tedesco yönetimindeki Kanarya'da tek hedef bu maçtan galibiyetle ayrılmak.

Fenerbahçe - Aston Villa

Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe - Aston Villa ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Kerem, Nene, Duran

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins

KANARYA'DA HEDEF 3 PUAN

Avrupa Ligi'nde son haftalara girilirken ilk 8'e kalmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, Aston Villa ile oynanacak 7. hafta mücadelesinden 3 puan almayı amaçlıyor. Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada hata yapmadan etkili bir performans ortaya koymayı hedefleyen sarı-lacivertliler, geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 12. sırada yer alıyor. 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunan Aston Villa ise Unai Emery yönetiminde ilk 8'i garantilemek için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE İLE ASTON VILLA ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Aston Villa, 49 yıl sonra bir resmi maçta mücadele edecek. İki ekip ilk olarak 1977-1978 sezonunda o dönemki adıyla UEFA Kupası 1. Tur'da eşleşti. İngiliz ekibi iki maçı da kazanarak üst tura yükseldi. Taraflar 22 Ocak Perşembe günü oynayacakları müsabakayla 3. kez karşılaşacak.

ANDERSON TALISCA VE KEREM AKTÜRKOĞLU İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaydettiği 9 golün 4'üne Talisca, 4'üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. Brann maçında hat-trick yapma başarısı gösteren Talisca, 5 maçta görev yaptı ve 5 gollük katkı sağladı. Trendyol Süper Lig'de de takımı adına ön plana çıkan Brezilyalı oyuncu son 3 maçta 5 gol attı. Kerem Aktürkoğlu ise forma giydiği 3 maçta fileleri havalandırdı. Sebastian Szymanski'nin de 1 golü bulunuyor.

SARI-LACİVERTLİLERİN AVRUPA KUPALARINDA 297. MAÇI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynayacağı mücadeleyle birlikte 297. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 64 maçta da berabere kaldı, 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 406 gol gönderirken, kalesinde ise 417 gol gördü.

ASENSIO VE DURAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

İspanyol futbolcu Marco Asensio, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'ya bu kez rakip olacak. Aynı zamanda Jhon Duran da eski takımına karşı mücadele edecek. Asensio, bordo-mavililerde 21 maçta görev aldı. Duran ise 2023-2025 yılları arasında oynadığı takımda 78 karşılaşmada şans buldu ve 20 gole imza attı. Jhon Duran genç yaşta dikkatleri üzerine toplayarak yüksek bir bonservis bedeliyle Al Nassr'a transfer oldu.

KUPA 2'DE 155. KARŞILAŞMA

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 154 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 40 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 217 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 192 gole engel olamadı.