Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor galibiyetiyle tekrar şampiyonluk yarışına dönen Kanarya, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Antalyaspor'u yenerek seri başlatmayı hedefliyor. Akdeniz ekibi ise Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar alarak 55 yıllık tarihinde ilk kez 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalamayı istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 54 puanla 3. sırada bulunuyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2021 yılında kaybetmeyen 7 takımdan biri olan Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor ise 34 puanla 10. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe: 0 - 1 :Antalyaspor

(İkinci yarı oynanıyor)

49' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jose Sosa'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Ruud Boffin topa hakim olmayı başarıyor.

44' Fredy'nin hatalı pasıyla topla buluşan Mesut Özil'in ceza alanının hemen içinden kaleye gönderdiği şutunda top sağ kale direği dibinden az farkla auta çıkıyor.

41' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in ceza alanına gönderdiği ortasında Altay Bayındır ve Marcel Tisserand arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda boşta kalan topu Attila Szalai son anda uzaklaştırmayı başarıyor.

39' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Mesut Özil'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Marcel Tisserand'ın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

26' Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Mesut Özil'in ceza alanına gönderdiği ortasında Marcel Tisserand'dan seken top Ruud Boffin'de kalıyor.

12' GOOOLL!!! Antalyaspor, Fredy'nin golü ile maçta öne geçiyor! Fenerbahçe ceza alanında Gökdeniz Bayrakdar ile girdiği mücadelede topu kazanan Marcel Tisserand'ın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Fredy'nin önünde kalıyor. Fredy'nin bekletmeden sağ çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın sağından köşede ağlarla buluşuyor.

5' Dimitris Pelkas'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Ruud Boffin topa hakim olmayı başarıyor.

Stat: Ülker

Hakem: Ümit Öztürk

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Filip Novak, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mesut Özil, Bright Osayi-Samuel, Dimitris Pelkas, Mbwana Samatta

Antalyaspor: Ruud Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar