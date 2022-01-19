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Fenerbahçe Altay'ı 2 golle geçmeyi başardı

Fenerbahçe Altay'ı 2 golle geçmeyi başardı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Altay'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Altay'ı ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 2-1 kazandı. 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada İrfan Can Kahveci ile 72. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Altay'ın tek golü ise 14. dakikada Ahmed Rayan'dan geldi. 

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltirken Altay, 18 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Altay ise sahasında Konyaspor'la karşılaşacak. 

Kartal, 6,5 yılı aşkın sürenin ardından Fenerbahçe kulübesinde

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 6,5 yılı aşkın bir sürenin ardından sarı-lacivertlilerin başında taraftarlarının önüne çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, Kadıköy'de takımın başında yer aldı. 6,5 yıl sonra görevine dönen Kartal, ikinci maçını taraftarı önünde oynadı.

Kartal, son olarak 2014-2015 sezonun son maçında Kasımpaşa karşısında 30 Mayıs 2015'te sarı-lacivertli taraftarların önüne çıkmıştı.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Altay karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Berke Özer, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Muhammed Gümüşkaya ile Burak Kapacak kadroda yer almadı.

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