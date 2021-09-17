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Fehmi Koru: Devlet Bahçeli seçimin yaklaştığı hissini verdi! Sandık gelsin çağrısına az kaldı!

Fehmi Koru: Devlet Bahçeli seçimin yaklaştığı hissini verdi! Sandık gelsin çağrısına az kaldı!

"Devlet Bahçeli’nin dün yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklama başkalarında farklı düşünceler uyandırsa bile, bana seçimin yaklaştığı hissini verdi"

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Gazeteci Fehmi Koru, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı bir açıklamanın kendisine “seçimin yaklaştığı hissini verdiğini” söyledi.

Koru, kişisel blogunda kaleme aldığı yazının “Devlet Bahçeli ne demek istedi?” başlıklı kısmında şunları yazdı:

Umutları tazeleyecek, insanların çalışma ve kazanma iştahlarını yeniden kabartacak, yapılan yanlışlıklardan vazgeçildiği görüntüsünü verecek köklü bir değişim yaşanana kadar üzülmeye devam edeceğiz. Onun da bir an evvel gerçekleşmesi şart. MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’nin dün yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklama başkalarında farklı düşünceler uyandırsa bile, bana seçimin yaklaştığı hissini verdi.

Dediği aynen şu Bahçeli’nin: 

“2021 yılı girdi gireli zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışılmaktadır. Televizyon ekranları özellikle bu tartışmanın odak noktası halindedir. Papatya falları açılırken, talih kuşunun kimin başına konacağı, çekilişten kimin çıkacağı sürekli gündemdedir. Her akşam ekranlara beşlik simit gibi dizilen sözde uzman ve sivri yorumcular bir torbaya doldurdukları isimleri sırasıyla gün yüzüne çıkarmaktadır. Milletimiz bu sakil ve sefil tartışmadan bıkmış usanmıştır. Zillet ittifakı adayının eşgali ve robot resmi bile çizilmiştir.”

Şikayet edilen konu MHP’nin küçük ortağı olduğu ‘Cumhur İttifakı’nın başlattığı bir tartışma. AK Parti sözcüleri konuyu gündemde tutuyor, papatya falını onun adına konuşan ve yazanlar açıyorlar. Hem de hergün. Bunu MHP’nin ve genel başkanının bilmemesi mümkün değil. O halde? Galiba “Sandık gelsin” çağrısına az kaldı.

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