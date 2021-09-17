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Bartın'da demir çelik fabrikasında patlama oldu! 5 işçi yaralandı

Bartın'da demir çelik fabrikasında patlama oldu! 5 işçi yaralandı

BARTIN'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

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Bartın'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren özel işletmenin üretim tesisinde yer alan ark ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı 5 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

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