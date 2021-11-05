Fatih Terim: Ancak uğraşırsak bu golü yiyebiliriz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 berabere kaldıkları Lokomotiv Moskova maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 berabere kaldıkları Lokomotiv Moskova maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Tabela hariç her şeye olumlu bakabileceklerini vurgulayan ve baştan sonra kadar mücadele ettiklerini ifade eden tecrübeli futbol adamı, şu ifadeleri kullandı:

'Bunu değiştirmeliyiz, böyle de gol yememeliyiz'

''Sekiz tane pozisyonumuz var, kaleyi tutan şutumuz yok neredeyse. Bunu değiştirmeliyiz, böyle de gol yememeliyiz. Kötü bir gol yedik. Ancak uğraşırsak bu golü yiyebiliriz. Atamadıklarımız da kolay pozisyonlarmış. Oyuna şöyle bakacak olursak, baştan sonra kadar mücadele eden, ikinciyi arayan, yememek için mücadele eden bir takım vardı. Güzel bir maç oldu, bunu galibiyetle taçlandırmak gerekirdi.''

'Sonuna kadar gitmek hedefimiz'

''Lider olmak avantaj demektir. Onu da koruyarak sonuna kadar gitmek hedefimiz. Yediğimiz golü seyrettim. Ancak uğraşırsak bu golü yiyebiliriz. Atamadıklarımız da kolay pozisyonlarmış.''