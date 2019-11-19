Fatih Altaylı Obradovic'i savunup Ali Koç'u gömdü: 'Vay bunlar seks yapıyor' diyemezsiniz

Fatih Altaylı, Fenerbahçe Beko antrenörü Obradovic'in CSKA Moskova maçında oyuncularına ettiği küfrü değerlendirirken Ali Koç'a fena laf soktu.

Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Serkan Reçber ve Emin Çağlar'ın da yorumlarıyla katıldığı Spor Saati adlı programda Fenerbahçe Beko antrenörü Obradovic'in CSKA Moskova maçında oyuncularına ettiği küfür masaya yatırıldı.

'Vay bunlar seks yapıyor' diyemezsiniz

Fatih Altaylı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

''Fenerbahçe'nin saygı değer başkanı çıkıp 'Onun sicilini biliyoruz' falan demesin. Ben Obradovic'e kızanlardan değilim. Birinin yatak odasına kamera sokarsanız 'Vay bunlar seks yapıyor' diyemezsiniz. Molada basketbolcularıyla tartışan ve öfkeli olan bir adama mikrofon dayarsanız, basketbolculara küfrettiği gibi kameramana da küfür edebilir, ben ederdim. Oraya bu kamera, mikrofon niye sokuluyor? Kimi hoca oyuncularıyla 'Sir' diye konuşur kimi de küfürlü konuşur. Obradovic böyle konuşuyor.''

''Karaktersiz'' vurgusu yaptı

Altaylı, ''Bu Obradovic'le oyuncuları arasındaki bir meseledir. Ha bunu yapan başka bir takım hocası olduğunda ortalığı velveleye verip Obradovic yapınca 'Babacan bir adamdır' savunma yapanların karaktersiz olduğunu söyleyeyim ama bunlar sporun içerisinde her zaman vardır. Olması gerekendir demiyorum ama oluyor.'' dedi.

''Bunu Ergin Ataman, Fatih Terim, Hasan Şaş olunca...''

''Bu işin kaybedeni, Fenerbahçe'deki sicil amirleridir'' diyen Altaylı, ''Bunu Ergin Ataman, Fatih Terim, Hasan Şaş olunca 'Vaay' 'Sicili belli' deniyor. Obradovic'in de sicili bu demek ki. Bu işin kaybedeni, Fenerbahçe'deki sicil amirleridir!'' şeklinde konuştu.

Neler yaşanmıştı?

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, CSKA Moskova maçında oyuncularına çok ağır sözlerle tepki göstermişti. Televizyon ekranlarına da yansıyan görüntülerde Obradovic oyunculara, "İyi çoçuklarsınız, kendi gözünüzde hepiniz iyi çocuklarsınız. S... sizi, hepinizi s... Gigi Datome seni de s... Utanıyorum sizden. Mahmutoğlu, senden de utanıyorum" demişti.

Ali Koç-Fatih Terim kavgası

Hatırlanacağı gibi Ali Koç da, Fatih Terim için 'sicili bozuk' ifadelerini kullanmıştı. Terim ise "Ali Koç'un açıklamalarına değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım ve değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi, verirdim" şeklinde konuştmuştu.