BIST 1.432
DOLAR 9,32
EURO 10,86
ALTIN 533,48
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti

Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti

Eski Milli Eğitim Bakanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz yaşamını yitirdi.

Abone ol

Prof. Dr. Orhan Oğuz için ilk tören, yarın, saat 13.00’te, Marmara Üniversitesi’nde düzenlenecek. Törenin ardından Prof. Dr. Oğuz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde, ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılınacak. Prof. Dr. Orhan Oğuz için ikinci tören ise 21 Ekim Perşembe günü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde, saat 11.00’de düzenlenecek. Törenin ardından Prof. Dr. Orhan Oğuz, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mezarlığı’na defnedilecek.


Prof. Dr. Orhan Oğuz kimdir?
Eskişehir’de, 1924 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Orhan Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini burada bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul’da Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’nda tamamlayan Prof. Dr. Oğuz, daha sonra Fransa’ya gitti. Paris’teki Sorbone Üniversitesi’nde hukuk doktorası yapan Oğuz, 1950 yılında yurda döndü. Meslek yaşamına, İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’nda iktisat ve maliye dersleri vererek başladı. 1951-1955 yılları arasında Afganistan’ın Kabil Üniversitesi’nde 4 yıl öğretim üyeliği yapan Oğuz, akademik kariyerini sürdürdüğü İzmir’den Eskişehir’e gelerek 1958 yılında Anadolu Üniversitesi’nin temelini oluşturan Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’ni kurdu.

Toplam 11 yıl burada görev yapan Oğuz, 1969 yılında Akademi Başkanlığı’ndan ayrıldı. 1969 yılında Eskişehir Milletvekili olarak TBMM’ye giren Oğuz, Demirel Kabinesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Prof. Dr. Orhan Oğuz’un bakanlığı 12 Mart 1971 tarihinde tamamlandı. Bundan sonraki hizmetlerini parlamentoda 1977 yılına kadar sürdüren Oğuz, 1978 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığı’na seçildi. 1982 yılında İİTİ Akademisi Marmara Üniversitesi’ne, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi de Anadolu Üniversitesi’ne dönüştü. Marmara Üniversitesi’nin kurulma görevi, kurucu rektör olarak Prof. Dr. Orhan Oğuz’a verildi. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nden emekli olan Oğuz, 1996-1997 yıllarında RTÜK Başkanlığı görevinde bulundu.


Prof. Dr. Oğuz’a, 1991 yılında Fransız Cumhurbaşkanı tarafından Legion D’honneur nişanı taltif edildi. İktisadi konularda basılmış birçok kitap ve araştırması bulunan Prof. Dr. Orhan Oğuz, merhume Güler Oğuz ile evli, iki çocuk, iki torun ve bir torun çocuğu sahibiydi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan ihlal yapıyor Avrupa Türkiye'yi taciz etmekle suçluyor! Türkiye'ye yaptırım için ilk adım
Yunanistan ihlal yapıyor Avrupa Türkiye'yi taciz etmekle suçluyor! Türkiye'ye yaptırım için ilk adım
Zonguldak'ta meyve suyuna ilaç atıp istismar etti! Bakın nasıl savundu: Komşumuzun evinde...
Zonguldak'ta meyve suyuna ilaç atıp istismar etti! Bakın nasıl savundu: Komşumuzun evinde...
İsrail'den Mevlit Kandili kutlayanlara müdahale
İsrail'den Mevlit Kandili kutlayanlara müdahale
Mersinli üreticilerin sesi duyuldu! Fiyatı 10 TL'ye geriledi
Mersinli üreticilerin sesi duyuldu! Fiyatı 10 TL'ye geriledi
Elazığ'da TV'ye bakan aile hayatının şokunu yaşadı: Teknik servis inanamadı
Elazığ'da TV'ye bakan aile hayatının şokunu yaşadı: Teknik servis inanamadı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan İlyas Tüfekçi'ye ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan İlyas Tüfekçi'ye ziyaret
Ordu'da hasta ve oğlu acil servis doktoruna kabusu yaşattı! Sebebi...
Ordu'da hasta ve oğlu acil servis doktoruna kabusu yaşattı! Sebebi...
Fikirtepe'de tahliye süresi sonlandı! Elektrik, gaz ve su kesilecek
Fikirtepe'de tahliye süresi sonlandı! Elektrik, gaz ve su kesilecek
Balıkçılar müjdeyi verdi! Vatandaş bu yıl balığa doyacak: İşte balık fiyatları...
Balıkçılar müjdeyi verdi! Vatandaş bu yıl balığa doyacak: İşte balık fiyatları...
Tarlada 2 TL markette 10 TL! Fiyatlar yüzleri güldürmedi: Rahatlamak istiyoruz.
Tarlada 2 TL markette 10 TL! Fiyatlar yüzleri güldürmedi: Rahatlamak istiyoruz.