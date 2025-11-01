BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  GÜNCEL

Eski Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız yargılandığı davada tahliye edildi

Eski Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız yargılandığı davada tahliye edildi

Mersin'de terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yargılandığı davada tahliye edildi.

Abone ol

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sarıyıldız, eski meclis üyesi Özgür Çağlar ile tutuksuz sanıklar DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan, parti üyeleri Necmettin Başçı, Ferhat Alkan, Hasan Uğur Çat ve Seyithan Gönen katıldı.

Tutuklu sanık eski Belediye Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi Nuriye Arslan'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldığı duruşmada, sanıkların savunmaları ve avukatların beyanları alındı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Sarıyıldız, Arslan ve Çağlar'ın "yurt dışı" yasağını da içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bakan İbrahim Yumaklı çiftçilere müjde verdi
Bakan İbrahim Yumaklı çiftçilere müjde verdi
Gebze'de korku dolu anlar! Binadan çatırdama sesleri geldi
Gebze'de korku dolu anlar! Binadan çatırdama sesleri geldi
Ehliyetini yenilemeyen sürücüler yandı! Yeni ücret...
Ehliyetini yenilemeyen sürücüler yandı! Yeni ücret...
Prof. Dr. Üşümezsoy: Sıcak su fayın yenilenme gücünü bitirdi
Prof. Dr. Üşümezsoy: Sıcak su fayın yenilenme gücünü bitirdi
Pazarcının pes dedirten hilesi sosyal medyada gündem oldu
Pazarcının pes dedirten hilesi sosyal medyada gündem oldu
Bahis skandalında sıra futbolcularda! Hacıosmanoğlu açıkladı: Listeleri geldi
Bahis skandalında sıra futbolcularda! Hacıosmanoğlu açıkladı: Listeleri geldi
İBB uygulamasında veri sızıntısı iddiası: 4 tutuklama
İBB uygulamasında veri sızıntısı iddiası: 4 tutuklama
Başakşehir'den 90+1'de altın gol
Başakşehir'den 90+1'de altın gol
Ayasofya’da halıyı yakan şüpheli için 13 yıla kadar hapis istemi
Ayasofya’da halıyı yakan şüpheli için 13 yıla kadar hapis istemi
Yunan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye’nin 1 milyondan fazla insansız hava aracı var
Yunan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye’nin 1 milyondan fazla insansız hava aracı var
Balıkesir'de bir deprem daha!
Balıkesir'de bir deprem daha!