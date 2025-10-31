Bahis skandalında sıra futbolcularda! Hacıosmanoğlu açıkladı: Listeleri geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, CNN Türk’te yaptığı açıklamada hakemlerle başlayan soruşturmanın ardından şimdi futbolcuların da araştırılacağını, 3 bin 700 kişinin incelendiğini ve futbolcuların listelerinin ulaştığını söyledi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, CNN Türk'te katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, hakemlerin ardından futbolcuların da bahis ile bağlantılarının araştırılacağını söyledi.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"AZİZ MİLLETİMİZ DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR"

"Üzüntülüyüm. Aziz milletimiz futbolda bu yaşananları asla hak etmiyordu. Federasyon başkanı olduktan sonra öfkeyi bir kenara bıraktım. Futbol ailesinin lideri olarak burayı yönetiyoruz. Ben üzgünüm tabii ki, aziz milletimiz daha iyisini hak ediyor."

"HAKEMLİĞİ BİTİYOR"

"45 gün hak mahrumiyeti aldıktan sonra hakemliği bitiyor. Şu anda kesinleşmediği için Tahkim süreci var. Tahkimden kesinleştikten sonra hakem işleri de görevlerine son verecek."

"BİZ 15 TANE HAKEM BEKLİYORDUK"

"Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii."

"ŞİMDİ SIRA FUTBOLCULARDA"

"Rakamlar ortaya çıkınca gerçekten üzüldüm. Gereği neyse, onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor."

"BAHİS HESABI AÇMAK SUÇ DEĞİL"

"Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten."

"ÖZGÜVENLE HAREKET ETMİŞ OLABİLİRLER"

"Bundan sonra ceza boyutu var. Başsavcılık açıklama yaptı, daha derinlemesine araştıracaklar. MASAK raporlarına bakabiliyorlar. İllegal boyutuna da bakacaklar. Daha önce böyle münferit olaylar olmuş ama üzeri kapatılmış. Kanunları çıkarırsınız da onu uygulamak önemli. Hakemler açısından bu işler açığa çıkmaz diye bir özgüvenle harekete etmiş olabilir."

"ÇARPIK İLİŞKİLER ORTAYA ÇIKTI"

"Biz sineklerle uğraşmıyoruz amacımız bataklığı kurutmak. Çarpık ilişkiler ortaya çıktı. Ne kişi ne kulüp menfaatine bir operasyon değil. Herkes kendine bir şey devşirmeye çalışıyor. Böylesine kutsal bir mücadeleyi kendi çıkarına döndürmesine müsaade etmeyiz. Aziz milletin genç evlatlarının önüne temiz Türk futbolu bırakmalıyız. Bu, bunun operasyonu."

"LİGLERİ YÖNETMEYE YETECEK KADAR HAKEMİMİZ VAR"

"Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut."

"BU MİLAT OLSUN"

"Bu milat olsun. Futbol ailesi artık buna samimi bir şekilde sarılmak zorunda. Bunu istirham ediyorum."

"HİÇ KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN"

"Hiç kimsenin endişesi olmasın. O boşluklar dolar. Üst klasmandaki 7 hakemin zaten çoğunluğunu sezon sonunda göndereceğimiz insanlardı. Hangi maçlarda oynadıklarının çözümü yapılıyor şu anda."

"ZORBAY KÜÇÜK'LE GÖRÜŞTÜM"

"Ben de Zorbay Küçük ile görüştüm. Bizim aldığımız veriler bunu gösteriyordu, tekrar teyit alın dedim. Oynandığı söyledi. Hakem arkadaşımız, oynamadığını söyledi. Hesaplar uymuyor. Suç duyurusunda bulundu. Sormamız gereken yerlere sorduk. Onun cevabını bekliyoruz. Cadı avına çıkmadık biz. Arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var, kim devreye girerse girsin hiç kimseye imtiyaz tanınmayacak. Ama aynı şekilde sıfır ihtimalde kimseye de haksız muamele yapmayacaksınız. Bunun vebali var."

"ONU YAPAMAZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

"Hesap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak. Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış. Süreç devam ediyor. Bizim bir beyanda bulunmamız doğru olmaz. Bir insanın da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup, yalan beyanda bulunuyorsan bir de oradan ceza alırsın. Bir insan da onu yapmaz diye düşünüyorum."

"HASTALIK MI DİYELİM"

"Çoğunun da oynadığı maçlarda bir şey kazanmamış. Neden oynarsın? Hastalık mı diyelim. Çoğu da kaybetmiş."

"TÜRK FUTBOLUNDA AHLAK SORUNU VAR"

"Türk futbolunda ahlak sorunu var. Yapı diye bir şey yok. Türk futbolunun temelindeki sorun ahlak sorunu."

"TESCİLLENMİŞ LİGLERLE İLGİLİ BİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

"Buradan dönüyoruz ya, biz önümüze bakalım, önümüzü temizleyelim. Geriye dönük tescillenmiş liglerle ilgili bir şey yapamazsınız. Bunun ortaya çıkması, bataklığı kurutmak demek. Biz bataklığı kurutup önümüze bakalım."

"DAHA YENİ BAŞLADIK"

"Daha yeni başladık, daha devam edecek. En kısa sürede sonuçlandırıp gereğini yapmamız lazım. Bundan sonra buna cesaret edenin alnını öpmek lazım."

"UEFA VE FIFA'NIN SONSUZ DESTEĞİ VAR"

"UEFA ve FIFA ile bu kadar yakın ilişlerde bulunan başka bir federasyon yoktur. Hem bireysel hem de kurumsal olarak. Bizim burada yaptığımız her şeye onların sonsuz desteği var."

"YAPI VARSA HEP BİRLİKTE TEMİZLEYELİM"

"Yapı varsa hep birlikte temizleyelim, hep birlikte kaldıralım yapıyı ortadan. Biz başlattık bunu."

"HERKESİN KURCALAMASI LAZIM"

"Kritik eşik değil. Bana göre Türk futbolunun devriminin başlangıcı. Zaten dibe vurmuş, buradan daha aşağıya vuracağı bir yer yok. Ama bunu layık olduğu yere taşımak için herkesin kucaklaması lazım."

"FUTBOLCULARIN LİSTELERİ GELDİ"

"Futbolcuların listeleri geldi, onların çözümü yapılıyor. Bir hafta 10 güne onların sevki olur. Futbolcular bittikten sonra temsilcisi, gözlemcisi var, spor alanında olanlar var, hepsini kapsıyor."

"FEDERASYON PARALARINI NEDEN ÖDEMESİN"

"Hakemlere 3 değil, 6 aydır maaş veremiyoruz! O yüzden bu işe bulaşıyorlar. Ahlak sorunu var diyorum ya! Öyle bir şey söz konusu olabilir mi ya! Bir tane hakeme sorun, eğer parasını almayan bir hakem varsa ben federasyon başkanlığını bırakıyorum! Federasyon neden ödemesin paralarını? Kaldı ki biz geçen sene iyileştirdik, bu sene iyileştirdik."