Başakşehir'den 90+1'de altın gol

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 90+1. dakikada Eldor Shomurodov kaydederken, Başakşehir puanını 13'e yükseltti, Kocaelispor ise 11 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti. 

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 13'e yükseltirken Kocaelispor, 11 puanda kaldı.

Gelecek hafta Başakşehir deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kocaelispor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

