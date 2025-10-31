Başakşehir'den 90+1'de altın gol

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 90+1. dakikada Eldor Shomurodov kaydederken, Başakşehir puanını 13'e yükseltti, Kocaelispor ise 11 puanda kaldı.Abone ol
Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 13'e yükseltirken Kocaelispor, 11 puanda kaldı.
Gelecek hafta Başakşehir deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kocaelispor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.