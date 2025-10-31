BIST 10.972
DOLAR 42,05
EURO 48,49
ALTIN 5.420,64
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir'de bir deprem daha!

Balıkesir'de bir deprem daha!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedilmişti. 

Meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

Son olarak AFAD tarafından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20:31'de 3.6 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirildi

Meydana gelen depremin derinliği ise 6.15 km olarak ölçüldü. 

ÖNCEKİ HABERLER
Uber'den Türkiye'ye milyon dolarlık yatırım
Uber'den Türkiye'ye milyon dolarlık yatırım
Beşiktaş bahis skandalına ilk müdahil olan kulüp oldu
Beşiktaş bahis skandalına ilk müdahil olan kulüp oldu
Trump: Venezuela’ya saldırmayı düşünmüyoruz
Trump: Venezuela’ya saldırmayı düşünmüyoruz
Kosova yüksek mahkemesi başörtüsü yasağını onadı
Kosova yüksek mahkemesi başörtüsü yasağını onadı
Trabzonspor’un derbi maçı kamp kadrosu belli oldu
Trabzonspor’un derbi maçı kamp kadrosu belli oldu
Ömer Çelik’ten Numan Kurtulmuş’a yönelik sözlere sert tepki
Ömer Çelik’ten Numan Kurtulmuş’a yönelik sözlere sert tepki
Togg Avrupa’da ilk müşterilerine teslim edildi
Togg Avrupa’da ilk müşterilerine teslim edildi
Altının kilogram fiyatı o rakama düştü
Altının kilogram fiyatı o rakama düştü
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheliye tutuklama talebi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheliye tutuklama talebi
Süper Lig ekibi resmen duyurdu! Teknik direktör ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi resmen duyurdu! Teknik direktör ile yollar ayrıldı
Antalya'ya gelen turistlerin sayısı 16 milyonu aştı
Antalya'ya gelen turistlerin sayısı 16 milyonu aştı
Emine Erdoğan ve Charlotte Merz sergide bir araya geldi
Emine Erdoğan ve Charlotte Merz sergide bir araya geldi