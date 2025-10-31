Balıkesir'de bir deprem daha!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.Abone ol
Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedilmişti.
Meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.
Son olarak AFAD tarafından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20:31'de 3.6 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirildi
Meydana gelen depremin derinliği ise 6.15 km olarak ölçüldü.