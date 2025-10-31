BIST 10.972
DOLAR 42,05
EURO 48,50
ALTIN 5.383,83
HABER /  DÜNYA

Kosova yüksek mahkemesi başörtüsü yasağını onadı

Kosova yüksek mahkemesi başörtüsü yasağını onadı

Kosova Yüksek Mahkemesi, Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı'nın kılık kıyafet yönetmeliğinde başörtüsü yasağını onayladı ve Kadınlar Mesleki Gelişim Ağı’nın açtığı davayı reddetti.

Abone ol

Kosova'daki Yüksek Mahkeme, Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı'nın kılık kıyafet yönetmeliğinde başörtüsü giyilmesini yasaklayan kararının aleyhinde açılan davayı reddederek, Bakanlığın aldığı kararı onadı.

Telegrafi'nin haberine göre, Kadınlar Mesleki Gelişim Ağı'nın (Arrita), Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı'na (MASHTI) karşı, kamu eğitim kurumlarında başörtüsünün yasaklanmasıyla ilgili açtığı davanın asılsız olduğu kararını vererek söz konusu itiraz ile ilgili ret kararı verdi.

BAŞÖRTÜSÜ TAKAN ÖĞRENCİLER OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

Özellikle lise öğrencilerinin şikayetleri ile ilgili Arrita, Bakanlık hakkında Kosova Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin iptal edilmesi konusunda başvuruda bulunmuştu. Dava dilekçesinde, son dört yılda başörtüsü taktığı için okullarından uzaklaştırılan veya okula etmesi engellenen çok sayıda kız öğrenciden şikayet alındığı belirtilmişti.

YÜKSEK MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Söz konusu başvuruyla ilgili Yüksek Mahkeme, Bakanlığın öğrencilerin kılık kıyafet kurallarını belirleme yetkisine sahip olduğunu teyit ederek, yapılan itiraz hakkında ret kararı alındığını açıkladı. Kararın gerekçesinde, ise Üniversite Öncesi Eğitim Kanunu ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Kanunu'na dayanarak öğrencilerin davranış ve giyimlerine ilişkin kuralları belirleme konusunda açık yasal yetkisi olduğunu vurgulandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarından uzaklaştırılması, 2010 yılından bu yana yüzde 92'si Müslüman olan Kosova'daki tartışmalı konulardan biri olarak kabul ediliyor.

Özellikle 2010 ve 2014 yıllarındaki idari talimatlarla kamuda başörtüsü giyilmesi "dini üniforma" yasağı adı altında gündeme gelmiş, uygulamaya sokulmuştu.

Kosova İslam Birliği, o dönemde yasağa itiraz ederek, başörtüsünün bir "dini üniforma" olmadığını savunmuş, başörtüsünün bir dini vecibe olduğuna vurgu yapılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor’un derbi maçı kamp kadrosu belli oldu
Trabzonspor’un derbi maçı kamp kadrosu belli oldu
Ömer Çelik’ten Numan Kurtulmuş’a yönelik sözlere sert tepki
Ömer Çelik’ten Numan Kurtulmuş’a yönelik sözlere sert tepki
Togg Avrupa’da ilk müşterilerine teslim edildi
Togg Avrupa’da ilk müşterilerine teslim edildi
Altının kilogram fiyatı o rakama düştü
Altının kilogram fiyatı o rakama düştü
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheliye tutuklama talebi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheliye tutuklama talebi
Süper Lig ekibi resmen duyurdu! Teknik direktör ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi resmen duyurdu! Teknik direktör ile yollar ayrıldı
Antalya'ya gelen turistlerin sayısı 16 milyonu aştı
Antalya'ya gelen turistlerin sayısı 16 milyonu aştı
Emine Erdoğan ve Charlotte Merz sergide bir araya geldi
Emine Erdoğan ve Charlotte Merz sergide bir araya geldi
ABD’den vize açıklaması: Randevu süresi kısaldı mı?
ABD’den vize açıklaması: Randevu süresi kısaldı mı?
Romanya, ülkedeki ABD birliklerinin bir kısmının geri çekileceğini açıkladı
Romanya, ülkedeki ABD birliklerinin bir kısmının geri çekileceğini açıkladı
Telefon devi Türkiye'ye geri dönüyor! Bir dönemin efsanesiydi
Telefon devi Türkiye'ye geri dönüyor! Bir dönemin efsanesiydi
İZSU’dan yeni duyuru: İzmir’de su kesintileri uzatıldı
İZSU’dan yeni duyuru: İzmir’de su kesintileri uzatıldı