Antalya'ya gelen turistlerin sayısı 16 milyonu aştı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'ya gelen turistlerin sayısının dün itibarıyla 16 milyon 200 bine ulaştığını belirterek, pazar çeşitliliğinin önemli olduğunu söyledi.

Abone ol

Kavaloğlu, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen AKTOB'un ekim ayı toplantısında yaptığı konuşmada, turizm alanındaki araştırmaların önemli olduğunu belirtti.

"Yeşil ve Sürdürülebilir Turizm Pazarının Büyüme Potansiyeli" üzerine sunum yapan Kavaloğlu, sürdürülebilirlikle beraber yeşil sertifikalı oteller, karbon ayak izini dengeleyen tatil paketleri, yenilenebilir enerji kullanan turizm tesisleri, sıfır atık restoranlar, doğa, gastronomi ve yerel kültür turlarının öne çıktığını dile getirdi.

"Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi durumunda 21-22 milyona kadar ulaşabilir"

Antalya'ya direkt uçuş sayısının artmasıyla hem kentin hem de Türkiye'nin turizminin büyüdüğüne dikkati çeken Kavaloğlu, "Pazar çeşitliliği çok önemli. Rusya, Almanya ve İngiltere, ilk üç sırada yer alıyor. Antalya'ya gelen turist sayısı dün itibarıyla 16 milyon 200 bin kişiyi buldu. Antalya, 17-18 milyon bandında gidip geliyor ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi durumunda bu rakam 21-22 milyona kadar ulaşabilir." diye konuştu.

Turizm sektörüne verilecek desteklerin önemine işaret eden Kavaloğlu, turizmin milli bir sektör olduğunu söyledi.

Sektöre ilave vergi yükünün olmamasının, kış dönemi için teşvikler verilmesinin önemli olacağını vurgulayan Kavaloğlu, Antalya'nın turizm verileri analizine göre Ukrayna, Suudi Arabistan, Litvanya ve Estonya'nın artış gösteren pazarlar olduğunu kaydetti.

Kavaloğlu, sürdürülebilir turizm ve dijital dönüşümün rekabet gücünün temelini oluşturduğunu vurgulayarak, "Daha azla daha fazla değer yaratma" döneminin başladığını belirtti.

AKTOB olarak otellerde su tasarrufunu hedefleyen "Yaşamın Başlangıcı ve Kaynağı Suyu Koru" konulu kampanya başlattıklarını dile getiren Kavaloğlu, gelecek nesillere yaşanabilir dünya bırakmak için kampanyanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.