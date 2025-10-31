Togg Avrupa’da ilk müşterilerine teslim edildi

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa pazarına adım atarak Almanya’da ilk kez müşterilerine teslim edildi. 29 Ekim 2022’de banttan inişinin 3. yılını kutlayan Togg, bugüne kadar 73 bin 1 kullanıcıya ulaştı. Türk vatandaşları, Avrupa’da gerçekleşen bu tarihi teslimat anını gururla karşıladı.

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, Avrupa pazarına açılmış ve Avrupa'da ilk kez Kasım ayında Almanya'da ön siparişleri alınmıştı. Bugün ise bir ilk gerçekleşti ve TOGG Avrupa'nın merkezinde Türkiye'nin milli otomobili Almanya'da ilk müşterilerine teslim edildi. Milli gururumuza sahip olan Türk vatandaşlarının yaşadığı mutluluk canlı yayında görüntülendi.

TOGG 3.YILINDA AVRUPA PAZARINDA

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren Togg, 29 Ekim 2022 tarihinde ilk kez banttan inişinin 3. yılını kutlarken, Avrupa'da satışlarına başladı. Seri üretime geçtiği dönemden 2025 yılı eylül ayına kadar toplam 73 bin 001 Togg kullanıcıyla buluştu.