BIST 10.972
DOLAR 42,05
EURO 48,50
ALTIN 5.383,83
HABER /  SPOR

Trabzonspor’un derbi maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor’un derbi maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor’un kamp kadrosu açıklandı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 11.haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor’un kamp kadrosu belli oldu.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket eden bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer alıyor:

Andre Onana, ⁠Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, ⁠Wagner Pina, ⁠Arif Boşluk,⁠ ⁠Mustafa Eskihellaç, ⁠Stefan Savic, ⁠Serdar Saatçı, ⁠Arseniy Batagov, ⁠Rayyan Baniya, ⁠Christ Inao Oulai, ⁠Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, ⁠Benjamin Bouchouari, ⁠Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Ernest Muçi, ⁠Cihan Çanak, ⁠Kazeem Olaigbe, ⁠Felipe Augusto, ⁠Paul Onuachu, ⁠Danylo Sikan

Galatasaray- Trabzonspor maçı yarın saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Trabzonspor’un derbi maçı kamp kadrosu belli oldu - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik’ten Numan Kurtulmuş’a yönelik sözlere sert tepki
Ömer Çelik’ten Numan Kurtulmuş’a yönelik sözlere sert tepki
Togg Avrupa’da ilk müşterilerine teslim edildi
Togg Avrupa’da ilk müşterilerine teslim edildi
Altının kilogram fiyatı o rakama düştü
Altının kilogram fiyatı o rakama düştü
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheliye tutuklama talebi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheliye tutuklama talebi
Süper Lig ekibi resmen duyurdu! Teknik direktör ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi resmen duyurdu! Teknik direktör ile yollar ayrıldı
Antalya'ya gelen turistlerin sayısı 16 milyonu aştı
Antalya'ya gelen turistlerin sayısı 16 milyonu aştı
Emine Erdoğan ve Charlotte Merz sergide bir araya geldi
Emine Erdoğan ve Charlotte Merz sergide bir araya geldi
ABD’den vize açıklaması: Randevu süresi kısaldı mı?
ABD’den vize açıklaması: Randevu süresi kısaldı mı?
Romanya, ülkedeki ABD birliklerinin bir kısmının geri çekileceğini açıkladı
Romanya, ülkedeki ABD birliklerinin bir kısmının geri çekileceğini açıkladı
Telefon devi Türkiye'ye geri dönüyor! Bir dönemin efsanesiydi
Telefon devi Türkiye'ye geri dönüyor! Bir dönemin efsanesiydi
İZSU’dan yeni duyuru: İzmir’de su kesintileri uzatıldı
İZSU’dan yeni duyuru: İzmir’de su kesintileri uzatıldı
Muazzez Abacı'dan kötü haber! Kalp krizi geçirdi
Muazzez Abacı'dan kötü haber! Kalp krizi geçirdi