Ömer Çelik’ten Numan Kurtulmuş’a yönelik sözlere sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Grup Sözcüsü Erhan Usta’nın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelik sözlerine tepki göstererek yapılan saygısızlığı kınadı. Çelik, Kurtulmuş’un demokratik ilkeler doğrultusunda yürüttüğü sürecin hedef alınmasının Meclis’e saygısızlık olduğunu belirtti. Ayrıca, bu tür ifadelerin demokratik siyaset değil, siyaseti zehirleme faaliyeti olduğunu vurguladı.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a dönük Yüce Meclis’in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz.

"YAPTIKLARI SİYASETİ ZEHİRLEME FAALİYETİDİR"

Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarfedilen saygısız sözler Yüce Meclis’imize de saygısızlıktır.

Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir."

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanmıştı. İYİ Parti Grup Sözcüsü Erhan Usta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a "TBMM Başkanı olarak PKK sevdanız nereden geliyor anlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.