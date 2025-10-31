Trump: Venezuela’ya saldırmayı düşünmüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, uçakta basın mensuplarına ABD ordusunun Venezuela’ya olası saldırı iddialarını yanıtlayarak böyle bir planının olmadığını belirtti. Trump, Amerikan medyasında yer alan ve ordunun Venezuela’daki askeri tesislere saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberi doğrulamadı.

Karayipler'e askeri yığınak yapan ve Pasifik Okyanusu'nda tarihte ilk kez saldırı düzenleyen ABD, Venezuela ile savaşın eşiğine gelmişti.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken, uçakta basın mensuplarına ABD ordusunun Venezuela'ya yönelik olası saldırı ihtimaline ilişkin soruyu yanıtladı.

'VENEZUELA'YA SALDIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Trump, Amerikan medyasına yansıyan ve ABD ordusunun Venezuela'daki askeri tesislere yönelik bir saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiasına ilişkin haberi doğrulamadı.

ABD Başkanı, "Venezuela'ya saldırmayı düşünüp düşünmediği" yönündeki bir soruya, "Hayır." diye yanıt verdi.

Amerikan Miami Herald gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun, Venezuela'daki askeri tesisleri saldırı kararı aldığı ve saldırıların her an gerçekleşebileceği iddia edilmişti.