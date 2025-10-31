BIST 10.961
Emine Erdoğan ve Charlotte Merz sergide bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Merz'in eşi ile Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu anlamlı ziyaretin ülkelerimiz arasındaki dostluğun pekişmesine vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, ziyaretlere ilişkin videoya da yer verdi.

