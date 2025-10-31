BIST 10.972
Pazarcının pes dedirten hilesi sosyal medyada gündem oldu

İstanbul Bahçelievler’de bir pazarda engelli pazarcının müşterilerin seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla kenara ayırıp yerine hazırladığı farklı ürünleri verdiği anlar kameraya yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Bahçelievler’de pazarda yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Engelli bir pazarcının, müşterinin özenle seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla kenara ayırıp yerine daha önce hazırladığı farklı ürünleri verdiği anlar kameraya yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tepkilerin ardından Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Ekipler, vatandaşları kandırdığı tespit edilen pazarcının tezgahını 1 hafta süreyle kapattı. Ayrıca satıcıya 3 bin 541 TL idari para cezası uygulandı.

