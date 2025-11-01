BIST 10.972
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince görevden alındı.

Bakanlığın, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Kökrek, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Beraat Şahin, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İlhan Saz, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Uygar Keskin getirildi.

Kararla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Furkan Yıldız görevden alınırken, Bakanlıkta açık bulunan İş Müfettişliğine, İş Müfettiş Yardımcısı Esma Gülçiçek Can atandı.

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim İkizceli, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Biberoğlu Çelik görevlendirildi.

