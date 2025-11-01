BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde açıkta bulunan pozisyonlara yapılan yeni atamalar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Abone ol

Buna göre Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne Zafer Ateş, İkili İlişkiler Genel Müdürlüklerine Korkut Güngen, Togan Oral, Tugay Tunçer, Mustafa Pulat ve Volkan Işıkçı atandı.

Ayrıca, Destek Yurtdışı Genel Müdür Yardımcılığına Çınar Ergin, Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Fazıl Şekerci, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcılığına Ali Emre Özen getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TESK Genel Başkanı Palandöken'den "Faiz indirimi vatandaşa ve esnafa yansıtılmalı" mesajı:
TESK Genel Başkanı Palandöken'den "Faiz indirimi vatandaşa ve esnafa yansıtılmalı" mesajı:
Nefesler tutuldu! Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın derbide Beşiktaş'a konuk olacak
Nefesler tutuldu! Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın derbide Beşiktaş'a konuk olacak
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolmuştu! Rus yüzücünün annesinden 'ödül' açıklaması
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolmuştu! Rus yüzücünün annesinden 'ödül' açıklaması
DEM'den İmralı'ya 9. kez ziyaret! Tarih belli oldu, kimler var?
DEM'den İmralı'ya 9. kez ziyaret! Tarih belli oldu, kimler var?
Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Papara kullanıcı bakiyeleri ne olacak?
Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Papara kullanıcı bakiyeleri ne olacak?
Milli Görüş İttifakı geliyor! Görüşmeler bitti, İmzalar atıldı! Oy oranı bile belli
Milli Görüş İttifakı geliyor! Görüşmeler bitti, İmzalar atıldı! Oy oranı bile belli
Balıkesir güne depremle uyandı! AFAD duyurdu
Balıkesir güne depremle uyandı! AFAD duyurdu
17 yıllık mahkeme sonuçlandı Trabya'daki yalı Ruslara kaldı!
17 yıllık mahkeme sonuçlandı Trabya'daki yalı Ruslara kaldı!
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda dehşet!
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda dehşet!
Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadeleye ilişkin eylem planı Resmi Gazete'de
Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadeleye ilişkin eylem planı Resmi Gazete'de
Eski Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız yargılandığı davada tahliye edildi
Eski Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız yargılandığı davada tahliye edildi
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de