Gebze'de korku dolu anlar! Binadan çatırdama sesleri geldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan binanın yakınlarında bulunan bir başka binadan çatırdama sesleri geldi. Bölgede alarm verildi. Vatandaşlar tahliye edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın yakınındaki bir binadan çatırdama sesleri geldi.

BİNADAN ÇATIRTI SESLERİ GELDİ

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binada ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıldı.

Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.

