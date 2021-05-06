BIST 1.420
DOLAR 8,32
EURO 10,01
ALTIN 480,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Esenyurt'ta tam kapanmada açık olan döviz bürosu mühürlendi

ESENYURT'ta tam kapanmaya rağmen açık olan döviz bürosu sahiplerine polis tarafından ceza kesilirken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi. 

Abone ol

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Açık olduğu ihbarı yapılan Esenyurt Meydanı'ndaki bir döviz bürosuna polis ekipleri baskın düzenledi. Döviz alım-satım işleminin devam ettiğinin belirlendiği iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı. 

"Nace kodumuz var"

Bu arada, döviz bürosu sahibi "Kaymakamlıktan belge aldık. Nace kodumuz var, açık olabiliriz. Bu kod ile açabiliriz" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. İş yerinin tam kapanmada faaliyette olmaması gerektiğini belirleyen polis ekipleri, mühürlenmesi için zabıta ekiplerine bilgi verdi. Gelen zabıta ekipleri iş yerini mühürledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı İsmail Cesur'dan ünlü isimlere tepki
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Konya'da ağabeyini bıçaklayıp öldürdü! Sebebini duyan şaştı kaldı
Borsada 6 günde yüzde 58 kar yaptılar! SPK'dan onlarca kişiye ağır ceza
Emre Belözoğlu: 5 nokta transferle bu takım uçar!
ABD'de pes dedirten olay: Covid-19 destek parasıyla çiftlik aldı
Basın dünyasının acı kaybı! Yalova'da Burhan Kazmalı covid-19'a yenildi
Inter Uğurcan Çakır için geliyor! İşte dudak uçuklatan rakam
Bakan Vedat Bilgin duyurdu! Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
İzmir'de feci olay! 2,5 aylık çocuk 5. kattan düştü
Yorumlar