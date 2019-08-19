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Esed'in Türk askeri konvoyunun geçiş güzergahına bombardımanı sonrası çarpıcı yorum

Anadolu Ajansı
Esed'in Türk askeri konvoyunun geçiş güzergahına bombardımanı sonrası çarpıcı yorum

Esed'e bağlı rejim güçleri, Türk askeri konvoyunun geçiş güzergahını savaş uçaklarıyla bombaladı. Güvenlik uzmanı Gürcan, konuya ilişkin "Kriz vekalet savaşı ötesine taşıp bir TSK-Suriye ordusu çatışmasına dönüşebilir" dedi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib mutabakatını ihlal ederek kentin güneyinde bulunan Han Şeyhun ilçesinin sınırlarına yaklaştı. Son bir haftadır İdlib'in güneyindeki Hama kırsalından ilerleyen rejim güçleri, Habit beldesini, Sukeyk ve Teri Tepelerini, Kefreydun ve Sabbağiyye çiftlikleri ile Han Şeyhun ilçesi sınırlarına giriş noktalarından biri olan Fakir Noktası'nı ele geçirdi.

İlçeyi batı yönünden kuşatmaya çalışan rejim güçleri, böylece ilçe sınırlarına da 500 metre yaklaşmış oldu. İran destekli yabancı terörist gruplar ile Rus özel kuvvetleri ve paralı askerlerinin destek verdiği rejim güçleri, Han Şeyhun'un içinden geçen Halep-Şam M5 otoyolunu da kesmek üzere.

Savaş uçaklarıyla hedef aldılar

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçleri, savaş uçaklarıyla bombardımana devam ediyor. DHA'nın haberine göre Türk askeri konvoyunun geçiş güzergahı da savaş uçaklarıyla hedef alındı. Siviller ise bölgeden kaçışını sürdürdü.

Suriye'de rejim güçlerinin bombardımanı, İdlib'de gece boyu devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Han Şeyhun bölgesinde bulunan 9 ve 10 No'lu gözlem noktalarına sabah saatlerinde gönderdiği takviye araç ile personelin bulunduğu konvoyun geçiş güzergahı da savaş uçaklarıyla vuruldu.

Konvoy güvenli noktada durduruldu

Maaret el Numan ve Han Şeyhun arasındaki yolun hedef alınması nedeniyle TSK konvoyu, ilerleyemedi. Bunun üzerine konvoy, güvenli noktada durduruldu. Maaret el Numan ve Han Şeyhun kırsalındaki yerleşim alanları ile yollar, savaş uçaklarıyla vuruluyor.

"TSK-Suriye ordusu çatışmasına dönebilir"

Güvenlik uzmanı Metin Gürcan, Twitter hesabında İdlib'deki gerginliği şu ifadelerle yorumladı:

"2016'dan beri Fırat batısını takip ederim.İlk kez şu an Morek-Han Şeyhun hattında Ankara ve Şam bu kadar ciddi bir bilek güreşine girdi. Kriz vekalet savaşı ötesine taşıp bir TSK-Suriye ordusu çatışmasına dönüşebilir. Moskova şaşırtıcı şekilde SESSİZ. Kremlin'in telefonunu bilen?"

MSB: Tel Rıfat'taki saldırılara yanıt verildi

Diğer yandan da bu sabah açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB)Fırat Kalkanı bölgesine, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur" denildi.

Han Şeyhun kimyasal saldırının hedefi olmuştu

Han Şeyhun ilçesi, 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.

ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti. Ancak Han Şeyhun, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.

TSK'nın gözlem noktası

Han Şeyhun'un yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Morik ilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor.

Askeri muhalifler, saldırıların genişlemesi durumunda Morik'teki gözlem noktasının kuşatma tehlikesine gireceğini değerlendiriyor.

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