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Erzurum'da arazi kavgasında kan aktı: 5 ölü

Demirören Haber Ajansı

ERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Köyde, jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan 2 kişi aranıyor.

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Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında çıkan arazi kavgasında kan döküldü.

İki ailenin anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Köyde, jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan 2 kişi aranıyor.

Kurşun yağmuruna tuttu
Bugün öğle saatlerinde Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi’nde şüpheliler İ.Y. ve B.Y. uzun namlulu bir silahla 5 kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Sebebi henüz bilinmeyen olayda saldırıya uğrayan kardeşlerin 5’inin de öldüğü bildirildi.

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