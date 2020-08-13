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Erdoğan'ın o sözleri merak konusu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama gemisi Oruç Reis ile ilgili sözleri merak konusu oldu. Erdoğan, Oruç Reis'e saldırı olması halinde en sert cevabı verecekleri konusunda uyarı yaptıklarını ve gereken cevabı aldıklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Oruç Reis ile ilgili gerekli uyarıları yaptıklarını ve saldırı olması halinde bunun bedelini en ağır biçimde ödetileceğini söyledi. Erdoğan, bu konuda Türkiye'nin ilk cevabı verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 19. Yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Erdoğan'ın Oruç Reis ile ilgili sözleri sosyal medyayı salladı. Erdoğan'ın ilk cevabını aldılar açıklaması, Akdeniz'de Oruç Reis'e müdahale edildiği ve Türkiye'nin ise bu müdahaleye gerekli cevabı verdiği yorumlarına neden oldu.

İşte o açıklama;

"Kuzey Irak'ta Suriye'de Libya'da ve Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz harekatlarla bu saldırılara karşı cevabımızı anladıkları dilden verdik. Bugün de verdik! Ve kendilerine söyledik. Bakın bizim Oruç Reisimize sakın ha saldırmayın. Eğer Oruç Reis'e saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar."

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