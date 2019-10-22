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CANLI YAYIN - Suriye'nin kaderi belirleniyor dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan ve Putin birazdan açıklama yapacak Haberin devamı.
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Erdoğan ile Putin açıklama yapıyor! Dünya bu canlı yayını izliyor

İnternet Haber

Dünya medyasının gözü son dakika haberlerin geldiği Rusya'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin 4 saati bulan zirvenin ardından canlı yayında açıklama yapacak. Erdoğan ve Putin birazdan kameraların önünde olacak.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in gerçekleştirdiği, kritik önem arzeden Suriye konulu zirve saat 13.28'de başladı. 4 saati bulan zirve şimdiye kadar Erdoğan ile Putin arasındaki en uzun görüşmelerden biri oldu.

Dünya medyasının yoğun ilgisini çeken zirve, Türkiye'nin Suriye'deki harekatı açısından kritik öneme sahip. Bilindiği gibi bu akşam saat 22.00'da YPG'ye çekilmeleri için verilen süre bitiyor. Milli Savunma Bakanlığı süre dolduğu anda YPG çekilmemişse harekatın aynı hızla devam edeceğini duyurdu. 

Erdoğan - Putin görüşmesi

Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde Türkiye açısından ana gündem maddesi Barış Pınarı Harekatı nedeniyle terör örgütü YPG'nin Suriye rejimine bıraktığı bölgelerdi. Rusya tarafının önerisi ise, Suriye ve Türkiye arasında 20 Ekim 1998 tarihinde imzalan Adana Mutabakatı çerçevesinde bir çözüm.

Zirve öncesi Erdoğan ve Putin medyanın önüne çıkmış ve kısa açıklamalar yapmıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti;

Bu davetin gerçekten bölgede kritik günler yaşadığımız sürece fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu süreç öncesinde de bu konuda yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Bu görüşmeyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınması sağlanacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşme çok ciddi fırsatlar sağlayacak.

Putin'in açıklamaları ise şu şekildeydi;

Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak.

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